Hechingen Mit Datenbrille in die Zukunft sehen

Vor zwei Jahren wurde dieser Digitalisierungs-Prozess gestartet, erzählte Ertl am Mittwoch bei einem Pressetermin. Und es gibt beachtliche Erfolge zu vermelden. So zählt Baxter Hechingen zu insgesamt 100 Unternehmen in Baden-Württemberg, die vom Land in ein exklusives 4.0-Projekt ausgewählt wurden. Das ermöglicht einen intensiven Informationsaustausch mit anderen.

Aber wie erforscht man technisches Neuland? Wie vermeidet man unnötige Fehlentwicklungen, unterscheidet als Neuling teure Spielereien von nützlichen Innovationen? "Wir arbeiten sehr eng mit Partnern zusammen" erklärt Ertl. Zunächst war dies das Frauenhofer-Institut in Stuttgart – eines der führenden Forschungseinrichtungen auf diesem Gebiet. Hier wurde ein Grundplan für das weitere Vorgehen entwickelt, und innerhalb von Baxter wurde ein Team gebildet aus Leuten, die sonst nicht viel miteinander zu tun haben. Produktion, Lager, IT-Abteilung – quer durch alle Abteilungen wurden sechs Mitarbeiter ausgewählt, die fortan 20 Prozent ihrer Arbeitszeit für Digitalisierung verwenden durften. Diese Mischung bringt eine hohe Offenheit und ermöglicht es, verschiedene Kompetenzen zu nutzen. Derzeit bilden dieses Team Alexander Hulko, Gregor Maier, Markus Schillo, Michael Eberhard, Thomas Bendix und Till Goldammer.

Sie dürfen experimentieren, sich in verwandten Produktionsbereichen nach verwertbaren Ideen umschauen, Vorschläge machen – alles ohne Hierarchie und im engen Austausch mit Ertl, der am Ende entscheiden muss, was umgesetzt wird.

Digitalisierung den Mitarbeitern erklären

Bei Baxter hat man außerdem begriffen, dass Digitalisierung auch eine menschliche Herausforderung darstellt. "Natürlich macht diese Entwicklung Mitarbeitern auch Angst", erklärt Till Goldammer, der als studierter Ingenieur stark in digitale Neuerungen eingebunden ist und der mit dem Digital-Team nun auf "Roadshow" ist. Das ist eine Art mobile Ausstellung, mit der man durch alle Abteilungen und Produktionsstandorte zieht, um vor Ort den Mitarbeitern einen Eindruck von den Neuerungen zu geben, die da auf sie zukommen.

Da werden dann ernste Fragen gestellt. Ersetzt die Technik meinen Arbeitsplatz? Werde ich das alles überhaupt verstehen? Viele Ängste können im Gespräch abgebaut werden, aber dass Veränderungen auf die Mitarbeiter zukommen, wird auch nicht verschwiegen.

"Ganz einfache Tätigkeiten werden durch moderne Technik zunehmend ersetzt", räumt Thomas Ertl ein, ergänzt aber nachdrücklich, "das bedeutet nicht, dass Arbeitsplätze wegfallen." Aber sie werden natürlich anspruchsvoller.