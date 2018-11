Hechingen Mission Burundi: Er war der Pater der Armen

Knoll wurde am 9. Oktober 1916 in Hechingen geboren. Im Jahr 1929 trat er in die Missionsschule in Haigerloch ein und beendete das Gymnasial-Studium mit dem Abitur in Großkrotzenburg. Nach dem Arbeitsdienst begann er in Trier 1937 das Studium der Philosophie. Zwei Jahre später begann er das Theologiestudium in Rietberg, wurde aber im Dezember 1939 zum Militärdienst eingezogen.

Nach dem Dienst und einem Theologiestudium wurde Zachäus am 16. Januar 1949 in Rottenburg zum Priester geweiht. Schon während seiner Ausbildung zeigte sich, dass Zachäus ein Original war, voller Unternehmungslust und Initiativen.

Gründung eines Zentrums für Behinderte in Gitega