Hechingen Messe und Prozession zum Hochfest

Hechingen. Drei Geistliche, acht Ministranten, Fahnenträger und weitere Begleiter – feierlich war der Einzug in die Stiftskirche. Fronleichnam ist schließlich ein Hochfest "des Leibes und Blutes Jesu Christi", wie sagte Stadtpfarrer Andreas Knaus gleich zu Anfang erklärte. Viele Katholiken sehen das so, wie die volle Kirche zeigte. Auch die Anteilnahme an der Prozession war deutlich größer als im vergangenen Jahr.

Mit dieser Zeremonie wolle man zeigen, dass man sich als Volk Gottes fühle, das gemeinschaftlich durch die Zeit pilgere, sagte Pfarrer Knaus und vermied damit Auslegungen aus der Vergangenheit, die hier auch eine Abgrenzung zu anderen Konfessionen demonstrieren wollten.

Die Predigt hielt ein hochrangiger Geistlicher: Achim Buckenmaier, Vizedirektor der Lateranuniversität im Vatikan, ist derzeit auf Verwandtenbesuch in der Zollerstadt. Er rief einen Vortrag des jüdischen Gelehrten Martin Buber in Erinnerung, in dem dieser sagte, dass eine Gemeinschaft nicht durch Kreisziehung, sondern durch Radien gemeinschaftlich sei. Gemeinschaft sei nur sinnvoll, wenn sie eine gemeinsame Mitte habe. Er ging dabei auch auf das aktuellen Thema ein, wie die Zulassung von Gläubigen anderer Konfessionen zur Kommunion zu sehen ist. Bei der Kommunion gehe es manchen auch um’s "zeigen", oder man betrachte dies als "Medikament für das eigene Seelenheil", so Buckenmaier, aber das sei die Kommunion nicht. Es gehe stattdessen auch darum, ob man die Folgen der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft auf sich nehmen wolle. Nach der Messe setzte sich die Prozession in Bewegung. Da die Staig gesperrt ist, ging es vom Schlossplatz, wo eine mit herrlichen Blumenteppichen geschmückte Station war, am Unteren Turm vorbei über Kaufhausstraße, Schul- und Synagogenstraße zum Rathaus, wo eine weitere Station war, und von dort zurück zum Gemeindehaus.