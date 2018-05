Hechingen Menschlichkeit soll unerschöpflich sein

Hechingen. Das, was auf dem Papier steht, soll Wirklichkeit werden – so der Wunsch von Annette Widmann-Mauz (CDU), Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Tübingen-Hechingen. Das Papier ist in dem Fall das Bundesteilhabegesetz. Wirklich ist die neue Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung im Oldtimermuseum, die am Montagnachmittag eröffnet wurde.

Genauer gesagt handelt es sich um eine Ergänzende unabhängige Teilhabeberatungsstelle (EUTB). Es ist die erste im Zollernalbkreis. Träger ist die LAG Selbsthilfe Baden-Württemberg. "Möge die Menschlichkeit hier niemals erschöpft sein", sagte Annette Widmann-Mauz nach einem Zitat von Friedrich dem Großen. Die Arbeit solle davon getrieben sein, was der Mensch brauche. Wichtig sei zudem, dass es eine kostenlose Beratung sei. Denn auch das Geld könne "eine Form der Barriere" sein.

Das Geld soll "dem Menschen folgen"