Hechingen Meisterwerk mit höchstem Anspruch

Hechingen-Boll. Am Sonntagvormittag gab es in der schmucken Wallfahrtskirche Maria Zell wieder die erste Veranstaltung vom "Kleinen Hechinger Kammermusikzyklus – Musikerlebnisse an schönen Orten". Die Auftaktveranstaltung zu der beliebten, nunmehr in der 18. Auflage stattfindenden Reihe im Kleinod am Hang der Burg Hohenzollern veranlasste die Konzertbesucher, wieder den steilen Kreuzweg hoch zur Kapelle zu gehen.

Manche hatten an diesem schönen Vormittag auch schon eine Wanderung hinter sich. Oder man kam mit dem Fahrrad vorgefahren. Das bot sich an, um beim "Violinissimo" dabei zu sein. So war das Konzert mit virtuoser italienischer Violinmusik angekündigt worden. Jochen Brusch konnte für die Konzertreihe wieder so manchen hervorragenden Künstler gewinnen.

Der moderierende Violinvirtuose mit dem Riesenrepertoire im Gepäck hatte für den Auftritt in Maria Zell weitere Mitstreiter dabei: Roswitha Bettecken und Steffen Patzold, Violine, Anita Beitel auf der Viola und Martin Dinkel am Cello.