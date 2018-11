Hechingen Meister der Improvisation begeistern

Hechingen. "Wir sind ausverkauft", sagte Wilfried Schenkel vom Vorstand des Synagogenvereins freudestrahlend kurz vor Beginn des Konzertes. Das Konzert wurde gemeinsam mit Jürgen Lehmann organisiert und fügte sich in die Reihe "Hechinger Musiker zu Gast in der Synagoge". Und wie zu erwarten, waren unter den Konzertgästen viele Auswärtige, die sich die Jazzikone nicht entgehen lassen wollten.

Der in Texas geborene und schon lange in Deutschland lebende Joe Gallardo ist jemand, der alles aus der Posaune herausholen kann. Die hat einen warm-weichen und dazu noch sehr satten Klang und lässt sich darüber hinaus in Glissando-Manier spielen. Also gleitend, sodass die Töne ineinander übergehen, was auf anderen Blechblasinstrumenten wie etwa der Trompete nicht ohne Weiteres möglich ist. Das Glissandospiel erweitert letztlich die Ausdrucksmöglichkeiten. Mit einem Zugpferd wie dem 79-jährigen Gallardo an der Posaune sowie den richtigen Mitstreitern am Set kann dann ein Klangszenario zustande kommen, das wie nun in der Synagoge schlichtweg als denkwürdig einzustufen ist. Alle zusammen sind nicht nur gestandene Musiker, sondern auch Meister der Improvisation.

Ob bei Stücken wie das Bekanntere "Autumn leaves" oder "We don’t know what Love is" sowie das von brasilianischer Rhythmik geprägte Eigenwerk "Favela Samba": Die Improvisation war ein Merkmal bei jedem der Stücke. Gekonnt dabei auch die Einlagen von Pianist Martin Schrack, Thomas Stabenow am Kontrabass und Michael Kersting an den Drums. Die Musiker waren bestens aufeinander abegstimmt.