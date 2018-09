Hechingen Mehr Stellen für die Schulsozialarbeit geplant

In der Grundschule in Sickingen soll eine geringfügig beschäftigte Kraft mit einem Umfang von zehn Wochenstunden eingestellt werden. Bisher gibt es dort eine Fachaufsicht und eine Praktikantenstelle. Die Grundschule in Hechingen soll gleich drei geringfügig beschäftigte Kräfte zu je acht Wochenstunden erhalten. Damit wären hier insgesamt elf Betreuer tätig.

Auch in der Realschule soll es dann drei geringfügig Beschäftigte geben, ebenfalls zu je acht Wochenstunden. In der Werkrealschule soll eine 20-Prozentstelle zu einer 40-Prozentstelle erweitert werden, zudem soll eine geringfügig beschäftigte Kraft im "Mittagsband" unterstützen.

An der Albert-Schweitzer-Schule gibt es bisher keinen Mitarbeiter für die Schulsozialarbeit. Dort ist eine 50-Prozentstelle vorgesehen. An der Grundschule Hechingen soll eine 25-Prozentstelle zu einer 50-Prozentsstelle umgewandelt werden.

Neben der gestiegenen Schülerzahl sind auch der hohe Bedarf an Präventiv-Angeboten, Einzelfallhilfen und Beratung und Unterstützung der Lehrer Gründe für den erhöhten Bedarf an Betreuern respektive Fachkräften.

Werner Beck merkte allerdings an, dass man auch auf das Thema Kontinuität achten solle. Einige Betreuer hätten nur Zeitverträge. "Da sollte man ein Auge drauf haben", so Beck. Das sei auch im Sinne der Stadtverwaltung, versicherte Bürgermeister Philipp Hahn.