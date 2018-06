Hechingen/Egesheim. Die Stadt Hechingen muss sich einen neuen Wirtschaftsbeauftragten suchen. Der bisherige Amtsinhaber Hans Marquart ist am Sonntag zum neuen Bürgermeister in Egesheim gewählt worden. Der gebürtige Reichenbacher konnte 222 Stimmen für sich verbuchen, das sind 76,55 Prozent der abgegebenen Stimmen. Sein Kontrahent Martin Jung aus Trossingen erhielt 65 Stimmen (22,41 Prozent). Dauerkandidatin Fridi Miller bekam drei Stimmen, eine Stimme war ungültig. Die Wahlbeteiligung lag bei 58,08 Prozent. Bürgermeister Josef Bär, der die Wahl leitete, verkündete das Ergebnis vor der Egesheimer Festhalle. Bär war nach 36 Amtsjahren nicht mehr zur Wahl am Sonntag angetreten.