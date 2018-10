Hechingen Mangel an Sonderpädagogen

"Der Lehrerberuf muss attraktiver dargestellt werden", sagt Kremer. Schließlich seien die Lehrer "das Rückrat der Gesellschaft". Die Politik müsse aktiv werden und Werbung machen. Die Zusammenarbeit mit der Stadt sei allerdings gut. Bürgermeister Philipp Hahn sei stets "wohlwollend", wenn es um das Thema Schulen gehe.

Ein Grund für den Mangel an Sonderpädagogen ist aber ein trivialer: Der Bedarf ist gestiegen. Die Schülerzahl an der Albert-Schweitzer-Schule hat sich in den vergangenen vier Jahren nahezu verdoppelt. Eingerechnet sind hier die Schüler, die nun aus Haigerloch kommen, da die dortige Sonderschule geschlossen werden musste. Für 86 Schüler sind derzeit 16 Lehrer im Einsatz, davon sind einige jedoch Teilzeitkräfte.

Der Bedarf wird teilweise mit Quereinsteigern gedeckt. An der Albert-Schweitzer-Schule sind drei davon im Einsatz. Die hatten jedoch bereits eine pädagogische Ausbildung und haben sich weiterqualifiziert. Ein Studium ist Voraussetzung.

Hier liegt laut Kremer ein weiterer Grund für den Mangel an Sonderpädagogen: So hat es zum Beispiel an den Hochschulen in Heidelberg und Ludwigsburg in den vergangenen Jahren deutlich weniger Studienplätze für Sonderpädagogen gegeben. Hintergrund sei der, dass viele Schüler mit besonderem Förderbedarf im Zuge der Inklusion wieder in Regelklassen gehen sollen. Doch auch das hat den Anstieg an Schülern mit besonderem Förderbedarf nicht gebremst.

Auch Kollegen im Ruhestand helfen aus

Auch Wolfram Göhner, Leiter der Hechinger Weiherschule (SBBZ) kennt das Problem. Und kann sich wie sein Kollege glücklich schätzen. "Momentan sind wir versorgt, ich darf nicht klagen", sagt er. Doch er hege Zweifel, "ob welche nachkommen". Das allgemeine Problem – der Mangel an Pädagogen – sei einfach vorhanden.

"Was fehlt, sind Krankheitsvertretungen", stimmt er seinem Kollegen zu. An der Weiherschule habe man eine Kollegin im Ruhestand, die manchmal aushelfe. Ansonsten gebe es viele Teilzeitkräfte. Im kreis werde zwar ausgebildet, aber "wo die Leute hingehen, liegt nicht ins unserer Hand", so Göhner, "die Zeiten haben sich geändert".

Generell möchte er Werbung für den Beruf des Sonderpädagogen machen. "Es ist ein wunderbarer Beruf für die, die bereit sind, sich auf andere Menschen einzustellen", sagt Göhner. Man brauche Menschen, die bereit sind, Menschen zu unterrichten, nicht Fächer. In Hechingen gibt es derzeit noch genug – die Frage ist: wie lange?