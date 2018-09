Hechingen Mandernach bespielt zwei Hechinger Galerien

Es ist eine der ersten Kooperationen von Hechinger Kunstverein und Villa Eugenia. Zwei außergewöhnliche Kunsträume vereinen damit für dieses Projekt ihre Kräfte. "Mit verkohltem wollte ich Deinen Schatten halten", ist das Motto dieser Schau. Jörg Mandernach, Jahrgang 1963, ist ein renommierter Name. Er hat an der Universität der Künste in Berlin Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert, anschließend Kunst an der Stuttgarter Akademie. Mehrere Stipendien schlossen sich an, mittlerweile ist er Dozent an Hochschulen, unter anderem seit 2017 an der Stuttgarter Akademie.

Sein Werk ist durch Schattenbilder gekennzeichnet, durch Projektionen, durch Fragen nach der menschlichen Wahrnehmung. Er wird dies mit einer großen Installation im Weißen Häusle angehen.

Für die Ausstellung in der Galerie der Villa Eugenia hat er neun weitere, befreundete Künstler eingeladen, darunter mehrere renommierte Kunstprofessoren und erfolgreich im Ausstellungsbetrieb arbeitende Künstler. Lea Pagenkemper, Gabriele Langendorf, Philipp Haager, Myriam Mayer, Pascal Lampert, Gert Wiedmaier, Andy Dobler, Tillmann Damrau, Marcus Sendlinger und auch Jörg Mandernach selbst sind dort mit Arbeiten vertreten.