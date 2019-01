Hechingen "Man bewahrt sich ein Stück Kindheit"

Auch die Kulissen lassen sie teilweise von einem Maler in Nehren anfertigen, manches hämmert und bemalt Günter Sperlich jedoch selbst. "Beispielsweise Sperrholzplatten mit Bäumen darauf, für den 3D-Effekt", lacht Sperlich.

Viel Technik brauchen die beiden nicht für ihre Stücke. Zwei Funk-Mikrofone und ein bisschen Musik – das ist alles. "Man kann die Kinder heute auch noch ohne viel Technik begeistern", ist Sperlichs Eindruck. "Viele Eltern sind sogar dankbar, dass es neben Handy und Fernsehen auch noch uns gibt." Ein Grund dafür, dass das Marionettentheater so gut ankommt, könnte auch die Interaktion zwischen Figuren und Kindern sein. "Wir versuchen schon auf das, was die Kinder uns zurufen, zu reagieren." Manche Szenen seien laut Sperlich auch genau auf diese Interaktion ausgerichtet.

Wenn die Vorhänge sich nach dem Stück schließen ist es für die Puppenspieler allerdings noch nicht vorbei.

Am Muttertag spielt Sperlich auf der Burg

"U ns ist es ganz wichtig, dass die Kinder die Puppen anfassen und mit ihnen sprechen können. Viele Kinder legen großen Wert darauf, sich bei den Helden zu bedanken", erklärt die Hirrlingerin.

Bis so ein Theaterstück aufgeführt werden kann, bedarf es jede Menge Vorbereitung. "Meistens bekommen wir die Idee für das Stück durch die Wünsche der Kinder. Dann schreibe ich das Stück und lasse es meinen Mann anhören. Anschließend bestellen wir die Puppen und die Kulissen und mein Mann bastelt die restlichen Kulissen selbst und verteilt Plakate", zählt Sperlich die Arbeitsschritte auf. Das kann dann auch mal ein dreiviertel Jahr dauern.

Die Freude der Kinder ist es laut Sperrlich jedoch wert. Und auch ihr gibt das Theater viel. "Man bewahrt sich immer ein Stück Kindheit, weil man jeden Tag mit Kindern zu tun hat und sich in sein Publikum hineinversetzen muss, damit die Stücke später auch gefallen", bemerkt Sperlich.

Ihre persönliche Lieblingsfigur ist Pipi Langstrumpf. "Ich glaube das liegt auch daran, dass ich früher ein ganz sensibles, gutmütiges Kind war und Pipi mir die Möglichkeit gibt, genau das Gegenteil davon zu erleben." Das sei auch, was Sperlich am Theater so liebe.

Auch wenn sie immer öfter an die Zeit zurückdenke, in der nicht nur ihre Hand, sondern ihr ganzer Körper auf der Bühne stand und diese auch vermisst, bereue sie ihre Entscheidung für das Marionettentheater nicht. "Jetzt habe ich die Möglichkeit, mehrere Rollen in nur einem Stück zu spielen und ich bin dann auch wirklich diese Figuren. Man ist ein ganz anderer Mensch, das macht es so schön."

Am 28. Januar wird die Hirrlingerin wieder ein selbst geschriebenes Stück im Hechinger Museum spielen. Eine Tatsache, die sie besonders freut. "Das erste Mal habe ich vor 30 Jahren im Museum gespielt und irgendwie ist mir Hechingen total im Kopf geblieben. Ich komme gerne hier her", erzählt die Theaterliebhaberin.

Dass das so ist, könnte auch an dem Publikum liegen, denn dieses sei in Hechingen besonders freundlich. Eine Hechinger Zuschauerin hilft Sperlich beispielsweise mit der Werbung und verteilt Flyer für ihre kommenden Auftritte. "Und vielleicht macht es auch die tolle Burg aus", schmunzelt Sperlich. Dort spiele sie jedes Jahr am Muttertag. "Die Kinder freuen sich und ich freue mich, weil ich da oben meinen perfekten Muttertag habe."

Den nächsten Auftritt in Hechingen hat die Cinderellabühne am 28. Januar. Um 16.30 Uhr beginnt das Stück "Der kleine Indianerjunge" im Hechinger Museum. Darin geht es um einen Indianer, der mit seiner Freundin im Wald wohnt und mit Tieren sprechen kann. Als das schöne Fell der Tiere einem Jäger ins Auge sticht, gilt es, die Tiere zu beschützen. Das Stück dauert 50 Minuten.