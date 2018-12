Hechingen Märchenhafter Marktbummel beim Sternlesmarkt

Neben Schauen und Genießen ist beim Markt auch Lauschen angesagt. Im Rahmenprogramm treten alljährlich Chöre und Kapellen aus der Zollernstadt auf. Am Sonntag spielte der Evangelische Posaunenchor. Am Samstag hatte der Chor der Grundschule einen Auftritt. Singend und spielend brachten die Kinder vor einem großen Publikum das Sterntaler-Märchen zur Aufführung. Und während vor dem Rathausbrunnen am Ende viele Kinderhände eifrig nach goldenen Talern griffen, nahmen die Alpakas in ihrem Stall das fröhliche Treiben ganz gelassen in Augenschein.