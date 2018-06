Hechingen Mächtig viel Theater, rundum gelungen

Hechingen. Da war am Nachmittag mächtig was los – auf und am Schulgelände der an der Sackgasse "An der Breite" gelegenen Weiherschule. Der Schule, die sich mit besonderem pädagogischen Konzept Kindern mit Beeinträchtigungen widmet.

Lange und intensiv hatten die Kinder für die Theaterstücke geprobt und dafür die Bühnenbilder und manches mehr unter Anleitung hergerichtet. Dazu hatte sich die Schule extra professionelle Unterstützung gesucht, um das von der früheren Lehrerin Petra Roth einstudierte Programm entsprechend umzusetzen.

Insgesamt seien 70 Schüler daran beteiligt gewesen, sagte Rektor Wolfram Göhner, der bei den Aufführungen am Mischpult stand, Ansagen machte und wieder den Soundingenieur darstellte. Die Kinder seien hochmotiviert gewesen, sagte der Chef von knapp 30 Lehrern, sie hätten in der Projektwoche mit Elan an den Stücken gearbeitet.