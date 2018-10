Hechingen Live-Musik in neun Locations

Hechingen. "In Hechingen, da läuft was", das haben sich am Samstagabend viele Nachtschwärmer gesagt, die von einer Gaststätte zur nächsten zogen, um bei Livemusik gute Stimmung zu erleben. Mit Live-Bands in neun teilnehmenden Altstadtkneipen war die diesjährige Kneipennacht ein voller Erfolg.

Frank Ockert hatte als Chef der veranstaltenden X-Event Agentur am Ende gut lachen. Mehr als 1000 Besucher seien auf der Kneipennacht dabei gewesen, so sein vorläufiges Fazit um kurz nach ein Uhr. Die Hechinger haben gezeigt, dass sie Freunde der Livemusik sind, so der Veranstalter aus Althengstett. Dabei hatte er anfangs Bedenken, ob das überhaupt was wird.

Doch es lief letztlich überall gut, womit sicher auch die lauen Außentemperaturen zu tun hatten. So etwa in der "Alten Brauerei" an der Schlatter Straße, wo sich schon vor dem Startschuss um 21 Uhr beim Einlass eine Schlange gebildet hatte. Dort war bereits der Grillbetrieb voll im Gange und der langjährige Brauerei-Wirt Thorsten Rusch war hoch zufrieden. Er hatte gemeinsam mit seinem Personal alle Hände voll zu tun – denn bei der stimmungsvollen Classic-Rock-Musik von "Free Generation" floss auch das Bier geradezu in Strömen.