Hechingen Lindich-Versteigerung für 1,11 Millionen

Es war ein spannendes Bieterduell, das sich im Amtsgerichtssaal 181 am Donnerstagmorgen von 9.30 Uhr an entspann. Viele neugierige Zuschauer, vier Interessenten, die Gebote abgaben. Darunter Landwirt Ernst Strudel, der in der Versteigerung vor einem Jahr noch alleine bot, aus Unkenntnis der Rechtslage aber nur 4000.000 Euro. Damit lag er unter dem Mindestgebot von 512 850 Euro. Das dürfte ihn wohl sehr geärgert haben, denn so endete die Versteigerung damals ergebnislos. Er habe halt mit Versteigerungen keinerlei Erfahrung, meinte er hinterher.