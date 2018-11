Hechingen Lichterglänzle: Ein Rundgang

Eine Soulfood-Variante mit lukullischem Beiwerk gab es hingegen in der Synagogenstraße 22, wo Dietmar Schönherr sein Atelier mit Galerie geöffnet hatte und gerne Einführungen in seine neuartigen Kunstwerke (wir berichteten) hielt.

Für die Nachtschwärmer hatte das Tattoo-Studio diverse Angebote wie Kinder-Schminken parat, und überhaupt war dort in der Schlossstraße so einiges los. So bei den Feuerschalen, wo die Kleinen gleich auch Kinderpunsch bekamen – und um die Ecke die Feuershow bestaunen konnten. Die Geschäfte dort hatten geöffnet und deren Inhaber zeigten sich zufrieden.

Erstmals dabei war hier auch das von der Caritas betriebene "Glücksgriff Second Hand", wo – wie anderswo auch – Andrang herrschte. Später vor allem im "Fecker", wo Sandra Hirlinger vor lauter Andrang nur kurz rüberrufen konnte: "Läuft alles super!" Hochzufrieden zeigte sich auch Nathalie Seeger mit ihrem Team.

Auch die Villa Eugenia war im übrigen prachtvoll angeleuchtet, drinnen, bei Live-Klaviermusik von Horst Hengstler, war ein Kunsthandwerkermarkt, und es wurden Getränke und Häppchen gereicht.

In der Unterstadt fanden im Schuhhaus Weith Modeschauen statt, und von dort hinauf zur Oberstadt war der Weg mit Teelichtern beleuchtet. In Hechingen geht was – davon konnte sich auch bei der diesjährigen Lichterglanzaktion jeder überzeugen.