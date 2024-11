1 Das Team vom Stadtmarketing (von links): Vorsitzender Thomas Sigg, Michael Soukop, Chef-Organisator Jan Gnoth und Online-Spezialist Jan Jäger stellten das Programm vor. Foto: Klaus Stopper

Am Samstag, 23. November, wird es kuschelig in der Hechinger Kernstadt: Der „Lichterglanz“ bietet in der Kernstadt wieder Einkaufs- und Feststimmung.Eine Neuerung fällt im Programm auf.









Das Programm besteht aus vielen bekannten Elementen, gerade das macht ja vorweihnachtliche Veranstaltungen so schön. Von der Johannesbrücke in der Unterstadt bis hoch zum Kirchplatz werden wieder 64 große laternenartige Leuchtobjekte die Innenstadt in ein besonderes Licht rücken.