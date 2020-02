Hechingen Lehrermangel: Grundschul-Klassen werden aufgelöst

Ursache für diese drastische Maßnahme: Akuter Mangel an Grundschullehrern. Dass auch die Hechinger Grundschule am Schloßberg zu wenig Pädagogen hat, war bekannt. Aber jetzt hat das Schulamt wohl noch zwei Kollegen von dort an andere Schulen abkommandiert, an denen der Mangel schlimmer sein soll. Danach musste Hechingens Grundschulrektorin Alexandra Gruler-Back wohl die Reißleine zu ziehen. Die 3 e der Zollerschule hat 15 Kinder, andere dritte Klassen haben noch etwas Platz, bis die Maximalzahl erfüllt ist, also werden die Kinder einfach umgesetzt. Das wird auch für die 2c so gelten. Ein drastischer Schritt.

Kopfschütteln über Informationspolitik der Schule

"Also ob man solche Planungen nicht schon am Schuljahresbeginn machen könnte", schimpft der Vater. Bis sein Sohn sich im neuen Klassenverband eingefunden habe, werde es dauern. Und das mitten im Schuljahr. Für den Lernerfolg sei das sicher nicht förderlich.

Kopfschütteln ruft auch die Informationspolitik der Schulverwaltung hervor. In dürftigen Zeilen wurden die Eltern in einem vom Montag datieren Brief darüber informiert, dass am Donnerstag um 19 Uhr in der Mensa am Schloßberg eine Informationsveranstaltung für die Eltern angeboten wird. Gernot Schultheiß, der Leiter des staatlichen Schulamts in Albstadt, wird dort informieren und Fragen beantworten. Vorher war von den zuständigen Stellen nichts zu diesem Vorgang zu erfahren.

Ob sich an der Klassenauflösung noch was ändern lässt? Dem Vernehmen nach denken Eltern darüber über rechtliche Schritte nach. Entschieden ist hier noch nichts.