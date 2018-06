Hechingen Lehrerkräfte für Flüchtlinge gesucht

So wäre eine jesidische Frau aus dem Irak sehr dankbar für Hilfe. Sie ist bislang Analphabetin und hat über den Arbeitskreis schon ein paar Stunden Sprachunterricht bekommen. Nun spricht sie bereits ein bisschen Deutsch. Sie wohnt in der Unterstadt in Hechingen.

Dringend Unterstützung braucht auch eine junge Syrerin, Mutter von drei Kindern, von denen zwei noch nicht in den Kindergarten gehen. Auch sie hat schon Sprach-Unterricht bekommen.

Die Sprache beherrscht eine Schülerin im Teenageralter, die allerdings etwas Unterstützung in den Fächern Mathematik, Physik und Chemie bräuchte. Unterstützung gesucht wird auch für eine Frau aus Guinea, die Deutschanfängerin ist und unter einer Gehbehinderung leidet, so dass sie keinen VHS-Sprachkurs besuchen kann. Sie wohnt in Stetten.