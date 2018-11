Hechingen Leberkäs und Kratzete im "Museum" aufgetischt

Zu früh gefreut, kann man da nur sagen. Das gegenteilige Problem hat hingegen Karle, dem mit Blick auf den Kalender gleich wenig Erfreuliches schwant. "S’ wird doch it scho wieder Kratzete geba?", lautet seine bange Frage. Aber sicher doch. So wie jeden "Freideg." "Schmeckt`s nemme?", will die angesichts des resignierten Untertons in der Stimme des Gatten misstrauisch gewordene Ehefrau wissen. Na ja, "ma kas essa", antwortet dieser ausweichend. "Wobei so a schener, saftiger Zwiebelroschtbrota jo au mol was wär", ‒ eine Äußerung, die die fleißige Köchin in Tränen ausbrechen lässt. Da hat er sich in 20 Ehejahren noch nie über das Essen beschwert. Und jetzt das. Die Undankbarkeit hat einen Namen und der Gatte ein schlechtes Gewissen. Rasch greift er zur Gabel, um die "Kratzete" unter lobenden Worten auf einmal in sich hineinzustopfen. Was die Ehefrau wieder strahlen lässt: "Siehscht, Karle. I woiß doch, was Du magschd."