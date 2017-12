Hechingen Lastwagen belgen Gäste-Parkplätze

Hechingen-Stein. Die Parksituation bei der Auchterthalle stand im Ortschaftsrat Stein am Dienstag auf der Tagesordnung der letzten Sitzung vor der Weihnachtspause. Wer Veranstaltungen in der Halle besucht, hat für gewöhnlich die Möglichkeit, sein Fahrzeug auf den Parkplätzen dort abzustellen. Wie Ortsvorsteher Klaus Schetter erklärte, werden die Stellplätze in jüngster Zeit aber häufig durch Lastwagen blockiert.

"Zuerst ist es einer, irgendwann sind es mehrere, und wenn dann eine Veranstaltung stattfindet, reichen diese für die Besucher nicht mehr aus", so die Befürchtung des Ortschaftsrats. Was also tun? Da bislang noch kein Schild ein Parkverbot für Lastwagen ausweist, fehlt laut Ordnungsamt die rechtliche Handhabe, um dagegen vorzugehen.

Es dürfen weder Strafzettel verteilt, noch darf abgeschleppt werden. Von einem entsprechenden Schild, das Fahrzeugen über 2,8 Tonnen die Zufahrt verwehrt und diese nur Anliegern und landwirtschaftlichem Verkehr gestattet, erhofft man sich nun Abhilfe. Beim Ordnungsamt soll dann noch einmal nachgehakt werden, welche rechtlichen Mittel gegen Dauerparker nach dem Anbringen eines solchen Schildes zur Verfügung stehen.