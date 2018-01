Hechingen Landrat voll des Lobes für "prächtige Stadt"

Hechingen. Kritik an den Hechingern äußerte der Landrat allein in Sachen Forstbetrieb. Der Gemeinderat hatte im vergangenen Jahr beschlossen, den Forstbetrieb allein zu übernehmen. Damit gebe sie finanziell interessante Bewirtschaftungsangebote des Landes ohne Not vorzeitig auf. Schließlich stehe der gesetzliche Rahmen für die Zukunft der Forstorganisation noch gar nicht fest. Diesbezüglich sprach er vom "Hechinger Holzweg".

Zollernstadt hat sich sehr gut entwickelt

Doch bei den meisten anderen aktuellen Themen fand der Landrat reichlich lobende Worte für Hechingen. So habe sich die Zollernstadt in den vergangenen 45 Jahren sehr gut entwickelt. Damals sei vor Allem mit der Ansiedelung der Firma Gambro respektive Baxter "ein großer Wurf gelungen". Aktuell stieg die Steuerkraftsumme der Gemeinden im Zollernalbkreis im vergangenen Jahr sprunghaft an. "Das haben wir größtenteils der Raumschaft zu verdanken", meinte Pauli.