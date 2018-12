Hechingen Landrat ermuntert zur "Plünderung"

Darauf zielte Landrat Günther-Martin Pauli auch ab, als er in seiner Begrüßung aufforderte: "Sie dürfen die Ausstellung jetzt gerne plündern." Es gelte das "Windhundprinzip" – wer zuerst den Vertrag unterschreibe, dürfe sein Bild gleich mitnehmen. Dadurch entstünden zwar schnell leere Stellen an den Wänden, andererseits erhalte die Artothek auf diese Weise ihren "Auktionscharakter", der allen Beteiligten offensichtlich Spaß mache. Spaß, der durch die besonders schöne Galerieräume in der Villa Eugenia noch gesteigert werde, wie Dorothee Müllges, Hechingens Erste Beigeordnete, in ihrer Begrüßung sagte.