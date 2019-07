Hechingen "Landesschau mobil" dreht in Römermuseum

Die "Landessschau mobil" war deshalb am Donnerstag in Stein zu Besuch. Dort ist schon ein Gebäude im Rohbau fertig und bald kommt das Dach auf das Haus des Priesters, wie Gerd Schollian, Vorsitzender des Fördervereins, erklärt. Nach und nach sollen alle Tempel wieder aufgebaut werden und in jedem eine Gottheit platziert werden. "Wir wollen die Götterverehrung bis zur Christianisierung zeigen", so Schollian. Das sei in der Region einzigartig. Für den Aufbau werden allerdings auch immer noch Sponsoren gesucht.

Die Landesschau ist die ganze Woche über in Hechingen unterwegs. Es geht um Themen wie "Die Hechinger und ihre Burg" und das Stadtfrühstück am Wochenende. Aber auch bei der Einweihung des Hochwasserrückhaltebeckens am Mittwochnachmittag waren die Filmleute zugegen. Der komplette Beitrag über Hechingen ist am Samstag, 3. August, von 18.15 bis 18.45 Uhr in der "Landesschau mobil" im SWR zu sehen.