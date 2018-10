Hechingen Lachtränen zeichnen sich auf lauter schönen Gesichtern ab

Und dafür zeigen sich ihre beiden Begleiter auch erkenntlich. Heiner Kondschak etwa hat "en seim Hobbykeller" Texte für das neue Programm vertont. Um was es darin geht? Eine beinahe rhetorische Frage. Natürlich "om die Liebe." Ums "Ankommen ond an ebber Rankommen" und nicht zuletzt natürlich auch um Komplimente, denn schließlich wollen Frauen nun mal "schöne Worte" hören. Diese den Männern abzuringen – das ist oft nicht leicht, sondern im Gegenteil eine richtige "Mission." Insbesondere bei den schwäbischen Herren der Schöpfung. "Do gibt`s viele, dia kisset halt ahne", seufzt Dietlinde Ellsässer, um direkt konkreter zu werden. Unter denen, "mo do so drialad", befinden sich, wie sie glaubt, auch viele Hechinger. Ob sie mit ihrer Vermutung recht hat? Schwer zu sagen, denn selbst sprachlich geben sich die Männer eher "knapp."

Weit gesprächiger waren hingegen die Damen im Publikum. Eine Besucherin etwa regte, sehr zur Freude von Jakob Nacken, der aus der Domstadt stammt, den Vortrag eines "kölschen Liedes" an. Denn rheinischer Frohsinn sei geradezu prädestiniert, um den melancholischen Liebesfrust zu vertreiben. "Zuckerle", so macht "Frau Ellsässer" jedoch unmissverständlich klar, werden erst später verteilt, wenn die Anwesenden "a bissle mitdoa händ", ihre Liebe, wie die Betreuungsvereine in die Welt hinaustragen und "au amol an Bollamer umarmet." Denn was kann dieser schließlich dafür, dass er "a Bollamer" ist.

Weniger streng als die Chefin ist Jakob Nacken. Er nutzt die Zeit, in der Dietlinde Elsässer mal wieder "ihr Gewand wandelt" und sich vom kleinen Schwarzen, Modell "Zimmermädchenerotik", in ihr "Jagdkleid" schmeißt, um einer Dame aus "Bechatsweila" ein Ständchen darzubringen – völlig aus dem Stegreif und auf Wunsch in "Andrea-Bocelli-Manier", liebevoll gespickt mit den gerade erst erhaltenen Informationen. Ein wahrhaftiges Zuckerle, das die berechtigte Frage aufwirft: Ist der Kölner etwa charmanter als der Schwabe? Frau genießt und schweigt.