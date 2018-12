Hechingen Kunstwerke wie Relikte aus längst vergangenen Tagen

Es scheint als hätte die Zeit ihre Spuren hinterlassen, sie immer weiter mit dem Schleier der Vergangenheit bedeckt, bis sie irgendwann einmal vollständig verblassen.

Wie fragil, wie vergänglich Eindrücke im wahrsten Sinne des Wortes sind, führte Michael Kapellen vor Augen. Es sei auf einer Wanderung gewesen, auf der ihm bewusst geworden sei, dass sein Körper Abdrücke hinterlasse. Fortan habe er seine Schlafplätze auch wegen ihrer eindruckbaren Bodenoberfläche ausgewählt, erläuterte er.

Die unterschiedlichen "Eindrücke" hat er Michael Kapellen fotografisch festgehalten, auch wenn das menschliche Auge "oft so viel mehr, so viel klarer und heller sehe", als es die Fotografien vermitteln könnten. Das "schwerkraftgestützte Stempelspiel mit dem Körper" – es ist die Auswirkung der "nächtlichen Arbeit des Schlafs"; eine Art "Memento-Moment", der nach dem Aufbruch bald wieder verschwunden sein wird.

Gedichte, die das Thema des Abends aus einer anderen Richtung zu fassen versuchten, trug Dariusz Fronczek vor, der das Verschwinden, so schien es, feierlich zelebrierte, in dem er einzelne Wörter als "Echo" in die Ferne schickte.

Von einem "Makel", der dem akribisch Beobachtenden vorgaukelt, was er eigentlich nicht ist – nämlich ein Loch in der Wand – davon handelt die Kurzgeschichte von Matthias Kaiser. Obwohl der Makel nur ein oberflächlicher Punkt ist, lässt sich so vieles auf ihn projizieren. Die Erinnerung an Afghanistan, an Bomben, an den Vorgesetzten.

Ob sie verschwinden, wenn der Makel getilgt ist? So wie das in viele kleine Bildausschnitte zerlegte Foto des "New York City Boys" von Oliver Koll oder das Eis des Hagelschauers im Gedicht von Michael Habeck? Die "Irrwege der Evolution" sind bisweilen kurios. Ob "Säbelzahnwühlmaus" oder Mensch – für beide wird es jedoch eine Nische geben.

Noch ist das Glas, wie Brita Hempel wissen ließ, "halb voll" – auch wenn man sich, wie Ida im Prosatext von Jörg Hirsch, irgendwo dazwischen befindet. Immer "unterwegs", irgendwo zwischen Gasse und Landstraße.