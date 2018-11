Hechingen "Kulinarisches Doping" vor dem Konzert für Musiker und Zuhörer

Mit von der Partie ist der aus Rottenburg stammende Schlagzeuger Michael Kersting. Den Flügel in der Synagoge spielt Martin Schrack, Jazzprofessor in Nürnberg. Für den swingenden Groove steht Thomas Stabenow, Dozent an der Hochschule für Musik in Mannheim.

Um das Essen kümmert sich der Urologe Jürgen Lehmann, der auch einige Takte am Piano spielen wird. Er bereitet Speisen zu, die Zuhörer und Musiker vorab verköstigen. Im Vorfeld übt sich der Urologe im Spätzleschaben.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung "Das Buch" für 12 Euro oder an der Abendkasse für 15 Euro. Reservierungen sind möglich unter E-Mail: uro-hechin gen@t-online.de.