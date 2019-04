Hechingen Kotbeutel für Bürgermeister: "Grenze überschritten"

Verhandelt wurde der Fall am Donnerstagmittag im Hechinger Amtsgericht. An den besagten Beutel war ein Schreiben getackert, indem der Mann seinen Unmut über einen Bußgeldbescheid wegen eines Verstoßes gegen den Leinenzwang kundtat.

Der Anwalt des Angeklagten versuchte in der Verhandlung zu relativieren: "Es ging in keiner Weise darum, jemanden persönlich anzugreifen." Er habe nur "pointiert" seinen Unmut bezüglich des Bußgeldes ausdrücken wollen. Zudem sei das Schreiben nicht an den Bürgermeister adressiert gewesen.

"Hat mich angeekelt"