Hechingen Kostenloser Shuttle-Bus fährt leer

Hahn schaut auf die angrenzenden Parkplätze. Eine Handvoll Autos ist zu sehen. "Hm, das sind unsere Frühschwimmer", sagt er an Jauch gewandt. Von Bürgern, die mit dem Shuttle zum Wochenmarkt wollen, keine Spur. Beide grinsen. "Das muss man sportlich sehen", sagt Hahn. "Solche Ideen brauchen Zeit, um sich durchzusetzen."

Jetzt gesellt sich noch Jörg Schürmann vom Hechinger Bus-Unternehmen "Wiest und Schürmann" dazu. Die kleine Truppe besteigt den Shuttle, will die komplette Runde mitfahren. Und die führt vom Hallen-Freibad zum "Schützen", in die Neustraße, zum Obertorplatz West, weiter zur Turn- und Festhalle in Stetten, zurück zum Obertorplatz Ost, wieder in die Neustraße, zum "Schützen" und schließlich zurück zur Haltestelle Hallen-Freibad. Und an jeder Haltestelle das gleiche Bild: Niemand wartet dort, um die kostenlose Möglichkeit zu nutzen, welche die Stadt anbietet, weil es wegen der Bauarbeiten am Obertorplatz dort wenige Parkplätze gibt.