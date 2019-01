Hechingen Kopfbedeckung und Handschuhe sind halt nie verkehrt

Alles in schönster Ordnung

Am Ende gab es grünes Licht von höchster Stelle: Alles ist in schönster Ordnung, die Fasnet kann beginnen. Und auf diese wurde in der warmen Zunftstube dann auch angestoßen ‒ nicht, ohne vorher mit "Leise rieselt der Schnee" noch ein Lied anzustimmen, das bestens zur Witterung passte.

In der aktuellen Fasnetsaison werden sich die Stoanemer Sadbolla wieder an zahlreichen Umzügen beteiligen. Die Fasnet in Stein steuert dann mit dem Narrenbaumstellen am Donnerstag, 28. Februar, und dem Sadbollaball am Samstag, 2. März, ihrem eigentlichen Höhepunkt entgegen.