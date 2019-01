Hechingen Kneipp-Tipps gegen Neujahrsspeck

Was noch?

Die Heilkräuter können Stoffwechsel und Fettverbrennung anregen, gerade als Teeaufguss in den täglichen Flüssigkeitshaushalt eingebaut, beispielsweise Rosmarinblätter. Heil -und Küchenkräuter können aber auch bei den Mahlzeiten gute Dienste leisten in dem sie Magensäfte anregen oder die Verdauung unterstützen, wie zum Beispiel Basilikum, Brunnenkresse, Kerbel oder Oregano.

Was wäre eine gute Kneipp-Übung, um Pfunde zu verlieren?

Wasseranwendungen regen stets den Stoffwechsel an, Sie wirken sich also auch positiv auf Fettverbrennung, Bindegewebsreaktionen und den Muskelapparat aus, für Anfänger sind Wechselbäder oder Wechselduschen eine gute Einstiegsmöglichkeit. Und nun schließt sich der Kreis mit dem Element ›Bewegung‹. Diese trägt dazu bei, dass alles zuvor angesprochene vom Körper besser aufgenommen beziehungsweise verarbeitet werden kann. Sie sorgt für einen höheren Kalorienverbrauch, das für uns aus vielen Gründen so wichtige Muskelkorsett wird gestärkt und die Stoffwechselmechanismen, also auch die Fettverbrennung, werden angeregt.

Gibt es Anwendungen, die man besonders schnell umsetzen kann?

Generell kann jeder kostenlos mit erhöhter Bewegung im Alltag für mehr aktive Bewegung sorgen – zum Beispiel, Treppengehen anstatt den Lift zu nehmen, oder den Weg zum Bäcker zu Fuß zu absolvieren. Jeden Tag einen zügigen Spaziergang um den Block einbauen, vielleicht am Abend, ein schöner Ausgleich auch zum Büroalltag.

Welche Kurse eignen sich für Anfänger?

Bei unseren Kursangeboten eignen sich ›Fitness mit Faszientraining‹ aber auch Wirbelsäulengymnastik Pilates, Aquafitness für den Aufbau eines guten Muskelkorsetts, denn wo Muskeln sind oder wachsen, erhöht sich auch die Verbrennung von Fett.

Wie oft sollte man diese Übungen mindestens durchführen. Ab wann sollte man Erfolge bemerken?

Ich würde hier auf die Empfehlung der WHO (Weltgesundheitsorganisation) zurückgreifen. Sie empfiehlt dreimal pro Woche eine aktive sportliche Betätigung, an den anderen Tagen wäre es natürlich gut, den Spaziergang einzubauen oder ein paar Übungen aus den Kurseinheiten als Hausaufgabe zu machen. Bei Einsatz aller fünf Säulen stellt sich sicherlich schon nach drei bis vier Wochen ein kleiner Erfolg ein, um langfristig Gewicht zu halten, ist es auch wichtig, in kleinen Schritten abzunehmen.

Die Menschen kämpfen derzeit aber nicht nur mit Pfunden, sondern auch mit Viren. Eine Kneipp’sche Säule sind ja die Pflanzen. Welche Heilkräuter können Sie empfehlen?

Thymian und Spitzwegerich als Teeaufguss zur Inhalation für die Atemwege und innerlich zum Lösen. Salbei bei Halsschmerzen, oder eine gute Kräuterteemischung bei grippalen Infekten, aber auch Kneipp-Anwendungen wie Halswickel, Wadenwickel oder ansteigendes Fußbad können hier gut unterstützen.

Gibt es laut Kneipp Nahrungsmittel, die das Abnehmen fördern? Oder zumindest das Wohlgefühl?

Wie schon kurz angesprochen sind ballaststoffreiche Lebensmittel ein wichtiger Punkt, Kneipp steht ja auch für regionale und saisonale Kost, also esse das, was in dieser Jahreszeit um dich herum wächst. Kohlsorten bringen viel Stoffwechselaktivität und sind dazu noch vitaminreich und sehr gesund. Aber auch Ackersalat, Hülsenfrüchte und nicht zu vergessen Äpfel, Apfelessig ist ja nicht nur bei Kneipp ein bekanntes Mittel um das Innenleben anzuregen. Sicherlich ist es aber wichtig möglichst ausgewogene Mahlzeiten zu sich zu nehmen, der Anteil an Gemüse sollte hoch sein, Kohlehydrate und Eiweiß eher reduziert, hier hilft vielleicht auch ein Blick auf die Ernährungspyramide.

Warum sollte man generell nach den Kneipp’schen Säulen leben? Wie lange machen Sie das schon und wie haben Sie sich dadurch entwickelt?

Nach den Säulen Sebastian Kneipps zu Leben fördert die allgemeine Lebensqualität, stärkt Körper und Geist, sorgt für ein stabiles Immunsystem und insgesamt für ein gutes Wohlbefinden. Für mich ist Kneipp Alltag, ich stehe mit Bewegung und einer Kneippanwendung auf und ergänze den Tag nach Bedarf, alle Säulen fließen ein. Die ersten Kneippanwendungen habe ich schon als Kind durch meine Großmutter kennengelernt, im heutigen Umfang lebe ich Kneipp schon seit mehr als zwei Jahrzehnten. Ich fühle mich absolut fit und bin seltenst krank, was meine Lebensqualität enorm steigert, daher gebe ich meine Erfahrungen gerne und mit Freude weiter. Die Fragen stellte Robert Huger.