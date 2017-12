Hechingen Klinik und Kinder direkt unterstützt

Dann ging es über Land in den Süden Ruandas. Das Gesundheitszentrum in Gikonko wurde besucht. Hier werden im Jahr mehr als 90 Kinder mit der Hydrocephalus-Krankheit operiert. Ein relativ einfacher Eingriff, den sich die Betroffenen vor Ort aber nicht leisten können, rettet den Patienten das Leben. Spenden sind hier unverzichtbar.

Das kleine Ernährungszentrum erhielt ebenfalls Spendengeld. Während einer Wanderung über Ruandas Hügel machte sich die Reisegruppe ein Bild davon, wie bisherige Spenden Früchte getragen haben. Stabile Häuser konnten gebaut werden, eine Kuh oder Ziegen für arme Menschen angeschafft. Immer wieder gelingt es so, den Teufelskreis von Hunger und Besitzlosigkeit zu durchbrechen.

Maismehl, Bohnen, Reis und Zucker helfen

Besucht wurde auch das Kiziba Refugee Camp. Hier leben 20 000 Menschen in einfachen Hütten auf einem Hügel in der Nähe vom Kivu-See. Die Zahl der Kinder steigt stetig und liegt bei knapp 9000. Kinder brauchen Frieden hat auch diesmal wieder mit Partnern vor Ort einen Lastwagen gechartert, Lebensmittel eingekauft und am Ende fünf Tonnen Maismehl, Bohnen, Reis und Zucker in das Lager gebracht. Um all diese Aktionen auch künftig weiterführen zu können, sucht Kinder brauchen Frieden zusätzliche Paten und weitere Spender. Spenden mit dem Stichwort "Ruanda" können auf das Sparkassen-Konto mit der IBAN: DE69 6535 1260 0079 2340 34 überwiesen werden.