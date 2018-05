Hechingen "Kiss & Go"-Zone auf dem Parkplatz der Grundschule

Weiter gibt es auch die Aktion "Zur Fuß zur Schule", die noch bis Freitag dieser Woche läuft. Die Schüler sollen ermuntert werden – wie der Name schon sagt – zur Fuß zur Schule zu gehen oder mit dem Bus zu fahren. Dabei werden muntere Lieder gesungen wie "So ein Schulweg der ist lustig, so ein Schulweg, der ist schön, denn da kann man grüne Blätter, und noch manches andre sehn". "Es ist gut für die Gesundheit und stärkt das Selbstbewusstein", sagt Gruler-Baeck. Die Sicherheit auf dem Schulweg sei außerdem durchgehend Thema in den Klassen 1 bis 4. Trotzdem müsse man immer auf die jeweilige Wohnsituation der Kinder an. "Wir haben Verständnis, wenn sie weiter weg wohnen", sagt Gruler-Baeck. Genauso nehme man die Sorgen und Ängste der Eltern, dass die Kinder sicher die Schule erreichen, ernst.