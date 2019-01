Hechingen Kinderhaus erreicht zweiten Platz

Hechingen/Freiburg. Das Kinderhaus Fürstin Eugenie in Hechingen hat beim Umweltpreis 2018 der Erzdiözese Freiburg den zweiten Platz belegt. Erzbischof Stephan Burger zeichnete die Preisträger am Freiburg aus. Das hat die Erzdiözese in einer Pressemitteilung am Freitagabend bekanntgegeben.