Hechingen Kinder als "Arschloch" beschimpft: Geldstrafe

Täter klar identifiziert

In der Beschreibung, dass der Täter groß und schlank gewesen sei, graue Locken, dunkle Kleidung und keine Brille aufgehabt hätte, waren sich die beiden Zeugen jedoch einig. Nur der dritte Zeuge glaubte sich an eine kurze bunte Hose erinnern zu können, gab jedoch auf Nachfrage an, sich nicht sicher zu sein.

Auch Kopfhörer, die der Tatverdächtige bei der Tat trug, waren dem ersten Zeugen in Erinnerung geblieben. Die Verteidigerin des Angeklagten bezog sich in ihrem Plädoyer jedoch darauf, dass es sich nicht um Ohrstecker mit Kabel, sondern um kabellose Bügelkopfhörer handelte und der Angeklagte deshalb, auch aufgrund der nicht auf den 36-Jährigen passenden Beschreibung seiner Haarlänge und den widersprüchlichen Aussagen der Kinder mit dem tatsächlichen Täter verwechselt werden würde.

Auch der Täter stritt ab, die Kinder bedroht oder beleidigt geschweige denn seine Hose ausgezogen zu haben. Laut seiner Schilderung drehte er sich zu einer auf einer Bank sitzenden Gruppe von Jugendlichen um, da er vermutete diese würden über ihn reden, verwarf den Gedanken jedoch schnell wieder und führte Selbstgespräche, die ein Zeigen in die Richtung, in die er als nächstes gehen müsse, einschlossen. Dies sei vermutlich missverstanden worden. Auch verfolgt habe er die Schüler laut eigenen Angaben nicht, er sei nur seinen gewohnten Nachhauseweg gegangen.

Die Richterin gab an, aufgrund der auffälligen Augen des Verdächtigen, an welche der erste Zeuge sich genau erinnern konnte und der sonstigen äußerlichen Angaben, die die Kinder zum Täter machten, davon auszugehen, dass der Angeklagte die Kinder an diesem Tag bedroht, beleidigt und seine Hose heruntergelassen hat.

Aufgrund der medizinischen Befunde, die bei dem Angeklagten eine paranoide Schizophrenie und eine Psychose diagnostizierten gilt er jedoch als vermindert schuldfähig, was sich auf das Ausmaß der Strafe auswirkte.

In der Gerichtsverhandlung am Donnerstag wurde der Angeklagte deshalb für schuldig befunden und zum Abzahlen einer Geldstrafe 240 Euro verurteilt.