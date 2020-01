Hechingen Kernstadtzünfte stellen 18 Meter hohen Baum

Während die verschiedenen Kapellen zum Fasnetstart ihre Instrumente kräftig durchpusteten und sich erstaunlich schnell wieder an alle Klassiker erinnerten, packten Zimmerleute in Traditionskluft an und stemmten den schweren Baum mit purer Muskelkraft in die Höhe. Eingesetzt wurden so genannte Schwalbenschwänze, also an der Spitze zusammengebundene Stangen. Ein uraltes Verfahren, das viel Erfahrung und Umsicht erfordert. Unter Leitung von Jochen Grau und Roland Baur lief das aber alles sehr routiniert ab.

Kondition bewiesen an diesem Tag auch viele Narren. Die Narrhalla, beispielsweise, hatte sich schon um 9 Uhr zum Häsabstauben getroffen, und da waren sie keineswegs die einzigen, die schon frühmorgens bei netten Getränken und flotter Musik in die Gänge kamen.