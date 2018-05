Hechingen Keine zusätzlichen Bauplätze möglich

Hechingen-Stein. Was wäre möglich? Das war am Dienstag die zentrale Frage in Sachen Baugebiet Furth. Die gute Nachricht: Die Planungen schreiten zügig voran. Einziger Wermutstropfen: Der Versuch, das Gebiet über den gültigen Flächennutzungsplan hinaus noch etwas zu erweitern, ist fehlgeschlagen.

Geschuldet ist dies, wie Helga Monauni Ortschaftsräten und Bürgern erklärte, der sogenannten "Grünzäsur", einem regionalplanerischen Ordnungsinstrument zur Freiraumsicherung. Dieses soll eine dauerhafte Trennung von Siedlungsflächen gewährleisten und verhindern, dass Orte sozusagen zusammenwachsen. "Da kann man nichts machen", betonte die Stadtbaumeisterin und verwies auf die bereits vorliegende Stellungnahme des Regionalverbands.

Aus der 0,7 Hektar großen Fläche soll nun das Beste herausgeholt werden. Klaus Grossmann, der für die Planung des Baugebiets zuständig ist, stellte am Dienstag zwei mögliche Varianten in den Raum.