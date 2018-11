Hechingen Keine Tiefgarage, Platzplanung offen

Dafür fand ein Antrag der Freien Wähler die Mehrheit von 24 Stimmen, der aufhorchen ließ. Sie wollen, dass vor einer Entscheidung über die Gestaltung des Firstgeländes zunächst drei Dinge geprüft werden sollen.

Kann das Neustraßen-Parkhaus bis zur Einfahrt abgerissen und mit breiteren Fahrspuren wieder aufgebaut werden (inklusive Kostenschätzung)?

Kann das Münzparkdeck aufgestockt oder durch andere Maßnahmen so ausgebaut werden, dass dort mehr Autos parken können?

Kann der Parkplatz neben dem Museum ertüchtigt werden, und ist es dort nicht möglich, im hinteren Bereich mehr Parkplätze zu schaffen (was die Frage nach der Orangerie mit einbezieht)?

Erst wenn hier Antworten vorliegen, soll darüber entschieden werden, wie es auf dem Firstgelände weitergehen wird. Zudem forderte Gemeinderat Werner Beck Bürgermeister Philipp Hahn auf, dass die Verwaltung weiter mit "allen Investoren" in Verhandlungen über die Schaffung von weiteren Parkplätzen auf dem Firstareal bleiben soll. Gemeint war damit eventuell die EJL, der derzeit das frühere HZ-Gebäude gehört. Zwischen EJL und Stadt hatte es in den vergangenen Monaten hörbar geknirscht.

Philipp Hahn: Zwei Investoren stehen bereit

Bürgermeister Philipp Hahn hatte angekündigt, dass er "zwei Investoren" an der Hand hat, die Interesse an Projekten auf dem Firstgelände haben. In seinem Plan C steht, dass auf dem First eine Tiefgarage mit 75 Stellplätzen entstehen soll. Von der Tiefgarage auf dem früheren HZ-Gelände wird nichts erwähnt.

Es gibt also noch Fragezeichen in Bezug auf die künftige Gestaltung des Obertorplatzes. Sicher ist nur, dass darunter keine Tiefgarage gebaut wird. So weit war man vor sechs Jahren eigentlich auch schon.