Hechingen "Kein Fan von Polizei und Gerichten"

Der Zeuge und Fahrer des Wagens, ein 22-Jähriger der zur Tatzeit im Raum Hechingen wohnte, widersprach den Aussagen des Angeklagten. Konzentriert und aufgeräumt zeichnete er das Bild einer konfliktgeladenen Beziehung: "Ich möchte dieses Kapitel meines Lebens endlich abschließen." Immer wieder versicherte er, er habe sehr unter der Beziehung und den Launen des Angeklagten gelitten. Zum Unfallzeitpunkt sei die Partnerschaft bereits "ein Scherbenhaufen gewesen".

Nachdem sie zusammen seinen Großvater im Krankenhaus besucht hätten, habe er sich im Auto von seinem Partner getrennt. "Ich sagte ihm: Ich kann so nicht mehr leben." Daraufhin habe er den Schlag gegen die rechte Gesichtshälfte gespürt und die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

Als er die Polizei benachrichtigen wollte, habe ihn der Angeklagte unter Druck gesetzt. Er habe ihm das Handy aus der Hand geschlagen, ein Päckchen mit weißem Pulver hervorgeholt und gedroht, der Polizei zu sagen, dass die Drogen dem Fahrer gehören würden. "Ich hatte Angst meinen Führerschein und meinen Ausbildungsplatz zu verlieren", gab der 22-jährige Zeuge an. Vehement beteuerte er mehrmals, nie etwas mit Drogen zu tun gehabt zu haben, da dies mit seinem sozialen Beruf nicht vereinbar sei. Der Angeklagte habe allerdings noch auf der Rückfahrt nach Tübingen gesagt, dass er sich abends "eine Dröhnung verpassen" wolle. "Ich wusste, er hat mit Drogen zu tun: konsumiert, dealt. Auch härtere Sachen", so der Zeuge. Noch in der Nacht habe er Polizei und Versicherung verständigt. Die Verteidigung erwidert: Dies habe er nur gemacht, da er von seiner Großmutter darüber informiert wurde, dass die Polizei bereits den Halter des Unfallwagens ermittelt habe und sie informiert worden sei.

Polizei nicht sofort verständigt: "Der größte Fehler meines Lebens"

Bereitwillig habe der Zeuge die Strafe für unerlaubtes Entfernen vom Unfallort gezahlt. Die Polizei damals nicht sofort verständigt zu haben, sei "der größte Fehler meines Lebens".

Das Gericht fragte nach, warum der Zeuge den Schlag des Angeklagten erst Wochen später bei der Polizei zu Protokoll gab und zwei Tage später wieder zurückzog. Dies habe mit dem "Beziehungschaos" und der Angst um den Ausbildungsplatz zu tun gehabt. Die Beziehung dauerte nach dem Unfall noch einige Monate an. "Irgendwann konnte ich aber nicht mehr und habe endlich geschafft, meine Sachen zu packen", so der Zeuge, der inzwischen mit seinem neuen Partner verheiratet ist.

Nach Ende der Beweisaufnahme bot die Staatsanwaltschaft an, das Verfahren gegen Auflage einzustellen. Der Angeklagte beriet sich mit seinem Verteidiger, weigerte sich aber, die geringe Geldauflage zu zahlen: "Das ist nicht gerecht."

Die Staatsanwältin stellte in Aussicht, dass stattdessen auch noch geklärt werden könnte, inwieweit es ein Verfahren zum Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz seitens des Angeklagten gegeben habe. Auf diese Weise könne die Glaubwürdigkeit des Zeugen überprüft werden. Alternativ bot sie an zu beantragen, das Verfahren ohne Geldzahlung einzustellen. Nach intensiver Beratung mit seinem Verteidiger akzeptierte der aufgewühlte Angeklagte schließlich. "Dann ist die Sache damit erledigt", so der Richter.