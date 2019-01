Hechingen Kautt: Es werden "bewusst Ängste geschürt"

Hechingen. Es sind Themen, die derzeit medial in aller Munde sind: Ob Feinstaubbelastung oder Pestizideinsatz – die Forderung zur Rückkehr auf eine sachliche Diskussionsgrundlage kam beim gemeinsamen Bauerntag der Kreisverbände Tübingen und Zollernalb in diversen Reden zum Ausdruck.

Oft würden "bewusst Ängste in den Menschen geschürt", betonte Jörg Kautt, der in diesem Zusammenhang auch Kritik am Pestizidbericht des Naturschutzbunds Baden-Württemberg übte, der lediglich "auf Annahmen" basiere. "Das ist ganz billige Polemik, nach dem Motto: Es wird schon etwas hängen bleiben", konstatierte er.

Was die Landwirtschaft leiste, trete dabei zunehmend in den Hintergrund. "Wir produzieren in Europa, besonders in Deutschland, Lebensmittel in bester Qualität, nach den allerhöchsten Umweltstandards. Wir haben in Deutschland die höchsten Anforderungen an die Tierhaltung", hob der Kreisobmann hervor.