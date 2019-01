Hechingen Kaum Fahrgäste im Nachtschwärmerbus

Dann dreht Bulut seine vier Stunden alleine, vorbei an bunt beleuchteten Festhallen, gut besuchten Kinos und voll besetzten Bars. An welchem Tag er mehr zu tun hat, ob freitags oder samstags, kommt ganz auf die Veranstaltungen an. Und dann heißt es: Abwarten und hoffen, dass jemand zusteigt.

Der Nachtschwärmerbus fährt jeden Freitag und Samstag von 22 bis 2 Uhr die Nord-Süd-Route über Sickingen und Bechtoldsweiler, den Ring Ost bestehend aus Hechingen, Boll, Stetten, Schlatt, Jungingen, Killer und Burladingen und den Ring West mit den Haltestellen Hechingen, Bisingen, Grosselfingen, Rangendingen und Haigerloch und ersetzt den Rufbus.