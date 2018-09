Hechingen/Karlsruhe Umut K.: BGH bestätigt Mord-Urteile

Hechingen/Karlsruhe - Der Bundesgerichshof in Karlsruhe hat in einer Verhandlung am Dienstag, 11. September, das Urteil des Hechinger Landgerichts bestätigt, das für ein Tötungsdelikt in Hechingen für einen Angeklagten eine lebenslange Haftstrafe verhängt hatte und den zweiten Angeklagten nach Jugendstrafrecht mit neun Jahren Haft bestrafte. Die Verhandlung in Karlsruhe dauerte am Dienstag bis in den Nachmittag, die ausführliche Begründung wird erst später veröffentlicht.