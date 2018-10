Hechingen "Kapieren statt kopieren"

Hechingen. Nur wenige Wochen nach seinem Amtsantritt ist Pfarrer Michael Knaus seitens der Erzdiözese angesprochen worden, ob er sich nicht vorstellen könne, mit einer Abordnung aus Hechingen an der vom Freiburger Seelsorgeamt veranstalteten Bildungsmaßnahme teilzunehmen. "Anfangs habe ich noch gezögert, denn gerade in der Anfangszeit gibt es an einer neuen Stelle viel zu tun", erinnert sich Knaus. Die Entscheidung sei aber dann im gesamten Team gefallen: "Wir fahren mit!"

Neugierde auf ein fremdes Land, auf eine völlig andere Kultur und deren kirchliches Leben spielten mit, aber ausschlaggebend sei vielmehr die Frage nach der Weiterentwicklung der Hechinger Seelsorgeeinheit mit ihren Pfarreien.

Er habe Hechingen mit der Erwartung übernommen, es sei eine überdurchschnittlich aktive und innovative Kirchengemeinde, so sei auch der "Klang" gewesen, den Pfarrer Knaus im Ohr hatte. Die Ernüchterung folgte bereits in den ersten Tagen: "Viel zu spüren von der einst bis nach Freiburg bekannten Blütezeit ist leider nicht mehr", so Knaus. Eine Trägheit spüre er, oftmals leere Kirchen und insgesamt wenig kirchliche Präsenz im Alltag der Öffentlichkeit. "Da reicht es auch nicht aus, wenn man als der Stadtpfarrer bei öffentlichen Anlässen die Gemeinde in der ersten Reihe repräsentiert", gibt er zu bedenken, zumal der Pfarrer nicht alleine die Kirche sei.