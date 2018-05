Hechingen Kapazität der Erddeponie reicht noch für sechs Jahre

Mit einer "Restlaufzeit von knapp sechs Jahren" rechnet die Stadt, wie am Mittwoch im Betriebsausschuss bekannt gegeben wurde. Und was dann? Derzeit plane die Stadt keine Nachfolgedeponie, erklärte der Erste Beigeordnete Philipp Hahn, denn der Landkreis als zuständige Instanz biete dann in Balingen und in Albstadt Deponien an.

Keine Erddeponie mehr, und das angesichts sicher noch andauernder Bautätigkeit am Killberg? Unter den Gemeinderäten fanden das nicht alle gut. Jürgen Fischer (SPD) forderte, "wir sollten eine eigene Erddeponie bauen", auch Almut Petersen (Bunte Liste) meinte, "es wäre schon gut, eine zu haben", mahnte aber auch gleich an, die derzeitige Erddeponie nach ihrer Schließung so zu renaturieren, dass sie als Erholungsgebiet für das Baugebiet Killberg dienen kann.

"Deponiewesen ist eindeutig eine Kreisangelegenheit"