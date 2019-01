Hechingen Kandidaturen beweisen Engagement

Aber alle Technik nutzt nichts ohne gut geschulte Feuerwehrmitglieder. Stadtkommandant Maik Bulach zählte in seinem Bericht auf, was neben den 13 Mitgliedern der Altersabteilung und den zehn Mitgliedern der Jugend (nur Stadt) vor allem die 61 Aktiven der Wehr leisten. Zahlreiche allgemeine Lehrgänge wurden besucht, unter anderem wurden elf Feuerwehrmänner an der neuen Drehleiter ausgebildet, auch eine Schulung zur Nutzung eines Hochwasser-Informationssystems stand an, das Führungsteam bildete sich fort.

Dazu kamen die Einsätze, die sich von der Häufigkeit "im durchschnittlichen Bereich" ansiedelten, so Maik Bulach. Allerdings ging es vergangenes Jahr gleich in der Silversternacht mit einem Hausbrand in Rangendingen los, ein Firmenbrand in Binsdorf, ein Autobrand auf dem Münzparkdeck, ein Flächenbrand im trockenheißen Sommer – nur ein Ausschnitt der Einsatzliste. Im Gesamtverlauf des vergangenen Jahres wurden so 43 Brände, 60 technische Hilfen, drei Unwettereinsätze und zwei Umwelt/Gefahrguteinsätze verbucht. Einmal musste auch ein gestürztes Pferd aufgerichtet werden. Mehrfach machte sich bei Einsätzen der neue Kran der Feuerwehr bezahlt, hob Maik Bulach hervor.

Fast unglaubliche Bilanz am Jahresende: Die Stadtabteilung hat im abgelaufenen Jahr 10179 Stunden Dienst geleistet. Das seien pro Tag 27 Stunden oder auf jedes einzelne Mitglied umgerechnet 184 Stunden. Frank Brecht sprach der Stadtabteilung dafür im Namen der Gesamtstadtfeuerwehr großen Dank aus.

Auch die Kameradschaft wird gepflegt

Auch im kameradschaftlichen Bereich ist die Stadtabteilung gut aufgestellt. Der Bericht von Kassierer Kai Ziemann zeigte auch, dass viel zusammen unternommen wird. Die Kassenlage ist gut. Sein Bericht wurde gelobt.