Hechingen Kammerorchester und Zeitzeuge

Der Konzertbeginn ist um 11.15 Uhr. Wer bereits im Vorverkauf Karten erstehen will, kann diese bei Mail unter der Mailadresse w@wfschenkel.de bestellen. Das Ensemble aus Stuttgart steht unter Leitung von Susanne von Gutzeit. Zu hören ist unter anderem Johann Sebastian Bachs Choralvorspiel "Oh Mensch, Bewein Deine Sünde groß", von Felix Mendelssohn die Streichersinfonie Nr. 10 in h-Moll, von Ödön Partos‘ "Yiskor" für Solo-Viola und Streichorchester (Manuel Hofer, Viola) und von Peter Tschaikowsky das "Souvenir de Florence". In den Konzertablauf integriert wird als Redner und Zeitzeuge Michael Wieck sprechen. Er wurde 1928 geboren und von den Nationalsozialisten diskriminiert und verfolgt. Michael Wieck war lange Jahre unter Karl Münchinger Konzertmeister des Stuttgarter Kammerorchesters. Der Eintritt kostet 25 Euro.