Hechingen Kämpfe und Tanz im Römermuseum

"Jupiter ist uns wohlgesonnen", freute sich Gerd Schollian über das hervorragende Wetter. Dies hatte zur Folge, dass unzählige Besucher und vor allem auch viele Kinder zum römischen Gutshof strömten. "Alles läuft rund", bestätigte Schollian, Vorsitzender des Fördervereins.

Es war ja auch noch alles friedlich. Auf dem weitläufigen Gelände des Freilichtmuseums verteilten sich die Besuchermassen und tauchten in längst vergangene Zeiten ein. Bei "Schuster Alfred" fertigten die Geschwister Klara und Eike aus Stetten gerade einen Beutel aus Leder. Sie waren am Samstag zum ersten Mal bei den Römern und begeistert, besonders von den originalgetreuen Streitwagen. Da es auf dem Gelände keine Pferde gab, musste man mit Manneskraft die Gefährte ziehen, was gar nicht so leicht war.

"Kinder, habt ihr schon den Schmied aufgesucht?", lautete dann eine Aufforderung über Lautsprecher. Schließlich müssen die Waffen geschliffen werden. Vor 2000 Jahren musste man auf der Hut sein und um sein Leben fürchten. Da war es unabdingbar, eine Waffe bei sich zu tragen. Wie man diese richtig einsetzt, das brachten die Kelten den Kindern bei. Bei den "Schlamauni" aus Tirol konnte man sich im Bogenschießen üben. Den Umgang mit dem Schwert erklärten die "Tigurini" aus dem Neckarland. Sie legen großen Wert darauf, dass ihre Gewandungen historisch belegt sind – auch Schmuck und Waffen. Die "Tigurini" verköpern Kelten und zeigen, wie diese gelebt haben.