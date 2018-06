Hechingen Jugendliche des Alpenvereins auf den Spuren von Winnetou in Kroatien

Starigrad liegt am Mittelmeer und am Eingang zum Nationalpark Paklenica. Der Nationalpark hat teils bizarr ­abfallende Felsschluchten und war in den 1960er-Jahren Drehort für die ­Winnetou-Filme. Die Schlucht hat sich seither zum Eldorado für Kletterer ­entwickelt. Der Hechinger Alpenvereinsnachwuchs unternahm viele Klettertouren mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Abwechslung beim Klettern brachte ein Ausflug in ein kleines Klettergebiet auf der Insel Pag. Nach solchen Anstrengungen lud das kühle Meer immer wieder zum Baden ein. Ein Ausflug führte die Jugendlichen auch nach Zadar. Beeindruckend war dabei die ­Meeresorgel, die mit Hilfe der Meereswellen mittels Röhren Musik erzeugt. Auf der Rückfahrt stand zum Abschluss dann noch ein Besuch einer der größten Schauhöhlen der Welt in Postojna, Slowenien, an. Foto: Alpenverein