Der Kinder- und Jugendfanfarenzug Hechingen bietet wieder allen Interessierten ab acht Jahren die Möglichkeit, dem Fanfarenzug beim Proben über die Schulter zu schauen und ein Instrument auszuprobieren. Die Schnupperprobe ist am Montag, 28. Januar, von 18 bis 19 Uhr im Musiksaal in der Albert-Schweitzer-Schule. Vorkenntnisse sind nicht notwendig, der Unterricht auf Fanfare und Trommel sind kostenlos. Der Leiter des Jugendfanfarenzugs, Markus Best, steht für Fragen zur Verfügung. Der Jugendfanfarenzug tritt hauptsächlich während des Irma-West-Kinder- und Heimatfestes auf, immer wieder auch bei Heimatfesten im ganzen Land. Foto: Jauch