Die Klassen 7 und 8 der Realschule Hechingen kamen in den Genuss einer Lesung Heiko Wolz’ in der Stadtbücherei. Der Autor schreibt skurril-witzige Romane für Kinder und Jugendliche. Humorvoll und sehr persönlich antwortete er auf die Fragen der Jugendlichen. In der Stadtbücherei stellte er das Buch "Alles auf eine Karte" vor. In aktueller Jugendsprache geschrieben weckte das Buch das Interesse vieler Schülerinnen und Schüler. Foto: Realschule